Lavoro: Bombardieri (Uil), governo gestisce poltrone anziché occuparsi di prevenzione e formazione

- In Italia muore ancora troppa gente sul posto di lavoro ma il governo è impegnato a gestire le poltrone anziché occuparsi di prevenzione e di formazione. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, a Bologna. "Avete detto di aver messo 10 milioni per le vittime che hanno perso la vita durante l'alternanza scuola-lavoro e non avete previsto di affiancare loro dei tutor e di farli seguire dai sindacati, non facendo distinzione tra aziende che vi fanno ricorso e quelle che non lo fanno", ha detto Bombardieri rivolgendosi al governo. (Rin)