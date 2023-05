Terremoto Friuli: Serracchiani (Pd), pensiero speciale a Alpini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Rinnoviamo il ricordo di una data spartiacque per il Friuli e l'inizio di un nuovo modo di concepire il soccorso e organizzare la protezione civile. La tragedia del 6 maggio si è impressa in modo indelebile in chi la visse, permane nella memoria dei documenti e dei racconti, continua a essere narrata dalle immagini entrate nella nostra storia. Il terremoto è stato la grande prova vinta dalla tenacia delle genti friulane e dalla solidarietà nazionale e internazionale". Lo afferma la deputata del Partito democratico, Debora Serracchiani, nel 47esimo anniversario del terremoto del Friuli. "Nell'approssimarsi del grande raduno di Udine - aggiunge la parlamentare in una nota - dedichiamo un pensiero speciale ai 29 alpini della Julia periti nel crollo della caserma Goi Pantanali di Gemona. Onoriamo e rinsaldiamo il legame speciale tra alpini e la popolazione civile che in Friuli condividono storia, generosità e tradizioni". (Com)