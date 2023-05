© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III sta lasciando Buckingham Palace. Il monarca e la regina Consorte sono trasportati da due carrozze, tra cui quella usata per il giubileo di diamante. La processione parte da Buckingham Palace e procede lungo il The Mall per poi arrivare davanti all'abbazia di Westminster. In totale, 200 persone e cavalli sono coinvolti nella processione. Lungo il percorso suoneranno otto marce. (Rel)