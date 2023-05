Sardegna: diga di Cumbidanovu, quattro offerte per l'appalto dei lavori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Discorso analogo – precisa l’assessore – vale per lo sbarramento sul rio Monti Nieddu. A novembre dello scorso anno la giunta ha reperito le risorse che servivano per sbloccare l’opera. Adesso stiamo programmando i fondi che serviranno per la progettazione delle altre opere idrauliche. Dalle prime valutazioni la realizzazione del collegamento tra l'invaso sul rio Monti Nieddu e il potabilizzatore Abbanoa nel comune di Sarroch, da cui potranno essere alimentati i comuni costieri dell'area vasta sud-occidentale della Sardegna, e la realizzazione della condotta pedemontana che collegherà l'invaso alle 5 vasche di carico da cui si dipartiranno i diramatori per l'alimentazione delle utenze irrigue della medesima area vasta sud-occidentale comportano un’esigenza finanziaria complessiva pari a 150 milioni di euro. Una gestione efficiente dell’acqua in Sardegna richiede interventi su fronti diversi e noi abbiamo le idee chiare. Il miglioramento della capacità di invasamento complessiva passa per la realizzazione delle nuove opere, per la messa a norma e in sicurezza di quelle esistenti, per il progressivo superamento dei piani di laminazione statica che comportano troppi sprechi. Il lavoro più importante da fare è quello sulle reti di distribuzione. Non è accettabile che oggi il 50-60 per cento dell’acqua si perda nelle condotte colabrodo. Infine bisogna migliorare sul fronte dell’utilizzo delle acque reflue. Abbiamo in programma una serie di azioni su ognuno di questi aspetti. Per quanto riguarda le dighe di Cumbidanovu e Monti Nieddu continueremo a lavorare perché vogliamo vedere ripartire i cantieri”. (Rsc)