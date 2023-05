Regno Unito: oggi la cerimonia d'incoronazione, “meno sontuosa” e più "multiculturale" secondo gli annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi l'incoronazione di re Carlo III, un momento storico che ha puntato i riflettori internazionali su Londra. Stamattina alle 11 (ore 12 italiane), re Carlo sarà infatti incoronato insieme alla regina consorte Camilla in una cerimonia nell'abbazia di Westminster. L'investitura farà parte di un lungo fine settimana ricco di festeggiamenti per il nuovo monarca e per i cittadini britannici. Accanto a Carlo e Camilla ci sarà quasi tutta la famiglia reale. Il principe William e Kate Middleton parteciperanno all'incoronazione insieme ai loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Buckingham Palace ha rivelato che il principe George, 9 anni, avrà un ruolo fondamentale nella cerimonia, poiché è stato nominato come uno dei quattro paggi d'onore all'incoronazione di suo nonno. Dopo una fase di incertezza, il principe Harry ha confermato la sua presenza all'Abbazia di Westminster, mentre Meghan Markle rimarrà a casa in California con i figli della coppia: Archie e Lilibet. Presenti all'incoronazione saranno anche i fratelli di re Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, con le loro rispettive famiglie. L'elenco degli ospiti, duemila in tutto, prevede anche altri membri delle altre famiglie reali (tra cui quella della Spagna, della Danimarca, del Belgio, della Norvegia e del Giappone) e vari capi di Stato. Saranno presenti infatti il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e il nuovo primo ministro della Scozia, Humza Yousaf, così come leader mondiali tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e molti altri ancora. Inoltre, la tradizione vuole che anche alcuni membri del pubblico partecipino alla cerimonia d'incoronazione, motivo per cui sono stati selezionati circa 850 cittadini britannici che si sono distinti per le loro azioni di beneficenza. (segue) (Rel)