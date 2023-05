Regno Unito: oggi la cerimonia d'incoronazione, “meno sontuosa” e più "multiculturale" secondo gli annunci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza della precedente incoronazione, tenutasi per Elisabetta II nel 1953, re Carlo ha optato per una cerimonia più piccola, più breve e più “multiculturale”, in grado di riflettere - come da sua richiesta - la nazione britannica così com'è nel 2023. Nel comunicato stampa pubblicato da Buckingham Palace in occasione della conferma della data dell'incoronazione, è stato dichiarato che, mentre la cerimonia "ha mantenuto una struttura simile per oltre mille anni", quella di re Carlo "includerà gli stessi elementi fondamentali" ma riconoscerà anche "lo spirito del nostro tempi" e "rifletterà il ruolo del monarca nella società di oggi e la sua visione per una monarchia più piccola e moderna". La giornata avrà inizio con una processione di Stato da Buckingham Palace all'abbazia di Westminster, seguita poi da un'altra processione all'interno dell'abbazia, dal riconoscimento del re, l'unzione, il giuramento, l'omaggio e infine la processione finale dall'abbazia al Palazzo. Sebbene la cerimonia in sé non abbia alcun scopo costituzionale, ha un significato religioso. Il giuramento dell'incoronazione, in cui il monarca giura di governare i popoli del Regno Unito e dei Regni del Commonwealth "secondo le rispettive leggi e costumi" è l'unico aspetto della cerimonia richiesto dalla legge. La formulazione di questo giuramento si è costantemente evoluta per riflettere i cambiamenti nella composizione territoriale del Regno Unito e del Commonwealth. A riguardo, uno dei cambiamenti più controversi apportati da re Carlo arriva con il tradizionale giuramento del sovrano di essere "difensore della fede che sostiene i diritti della Chiesa d'Inghilterra". Si tratta, questo, di un punto dolente per il monarca, che già nel 1994 disse che avrebbe preferito essere un "difensore della fede", nel senso che voleva difendere tutte le religioni in generale piuttosto che la Chiesa d'Inghilterra in particolare. In un discorso dopo il funerale di sua madre a settembre, si è infatti impegnato a "proteggere lo spazio per la fede stessa" nel Regno Unito multietnico e multiculturale. Per questo motivo, si prevede che all'incoronazione re Carlo userà un nuovo linguaggio sulla difesa della libertà religiosa nel Paese. (segue) (Rel)