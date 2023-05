Regno Unito: oggi la cerimonia d'incoronazione, “meno sontuosa” e più "multiculturale" secondo gli annunci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei motivi per cui re Carlo ha apportato questi cambiamenti alla sua cerimonia d'incoronazione, rendendola meno sontuosa e più accessibile, è perché la spesa della cerimonia viene pagata dai contribuenti britannici. E in un periodo in cui il Regno Unito sta affrontando una particolarmente difficile crisi del costo della vita, l’eccessivo sfarzo potrebbe mettere in cattiva luce la monarchia. Tuttavia, la stampa britannica stima che a causa dell'aumento dei costi della sicurezza per i reali, l'incoronazione di Carlo costerà 100 milioni di sterline (113 milioni di euro). Idealmente, l'incoronazione sarà una tale attrazione turistica che, secondo Buckingham Palace, più di 1 miliardo di sterline (1,4 miliardi di euro) dovrebbe confluire nell'economia del Regno Unito come risultato. Tuttavia, questi effetti sono difficili da studiare con precisione in anticipo. (Rel)