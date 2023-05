Medio Oriente: Cisgiordania, due palestinesi uccisi durante operazione israeliana a Tulkarem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani palestinesi di 22 anni, identificati come Hamzah Jamil Kharouish e Samer Salah al Shafi’i, sono rimasti uccisi durante un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf), questa mattina, nel campo profughi di Nur Shams, vicino alla città di Tulkarem, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, un altro palestinese è rimasto ferito durante uno scontro a fuoco con le forze israeliane mentre altri due individui sono stati arrestati. Stando a quanto riportano alcuni media israeliani, le due vittime sono sospettate di aver compiuto un attacco con armi da fuoco martedì 2 maggio vicino all'insediamento di Avnei Hefetz in Cisgiordania, ferendo leggermente una persona. Kharouish e Asafi'i sarebbero inoltre membri del battaglione Tulkarm, un gruppo che recluta principalmente giovani armati, alcuni dei quali affiliati al gruppo palestinese Fatah. Il loro obiettivo, riferisce il quotidiano israeliano “Hareetz”, è compiere attacchi terroristici nella Cisgiordania centrale e nei pressi di Tulkarem, e trarrebbero ispirazione dal gruppo armato palestinese denominato Fossa dei leoni, nato nel 2022 a Nablus, nel nord della Cisgiordania, e sospettato da Israele di essere coinvolto in attacchi contro il territorio dello Stato ebraico.(Res)