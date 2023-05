Decreto Crescita: Foti (Fd'I), con nostra proposta sempre più scienziati con figli verranno in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe auspicabile che prima di commentare, l'onorevole Daniela Ruffino si documentasse: l'illustre Einstein, da Lei evocato, non solo potrebbe godere dei benefici previsti dalla normativa per agevolare il rientro del capitale umano, ma i dati Mef dimostrano che tanti giovani scienziati italiani lo stanno proprio facendo". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "In ragione delle novità apportate dal Dl Crescita, i ricercatori rientrati in Italia sono cresciuti del 21 per cento in un anno; i rientri nelle regioni del Sud hanno registrato nel 2021 un tasso di crescita eccezionale, di oltre il 180 per cento. I dati ministeriali parlano chiaro. Questo risultato nasce grazie al rafforzamento delle agevolazioni operato con il Dl Crescita, e al fatto che sono state rese stabili per chi si voglia radicare permanentemente in Italia. Inoltre, i cittadini stranieri possono usufruirne in modo molto più agevole che in passato, quando erano di fatto tagliati fuori non possedendo il requisito di aver risieduto precedentemente in Italia. La polemica dell'onorevole Ruffino non ha quindi ragione di essere e nasce da una superficialità non scusabile", prosegue. (segue) (Com)