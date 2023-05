Decreto Crescita: Foti (Fd'I), con nostra proposta sempre più scienziati con figli verranno in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi vediamo un crescente interesse da parte di ricercatori, professionisti ed esperti - sia italiani sia stranieri - a trasferirsi in Italia, portando competenze, innovazione ed imprenditorialità. La sfida è solo agli inizi, e vogliamo nuovamente recepire gli spunti della Community di rimpatriati che ci indica che capitale umano e natalità sono due temi fortemente collegati. Se la nostra proposta venisse approvata, senza nulla togliere all'Einstein senza figli, che continuerebbe a godere delle agevolazioni se si trasferisce in Italia, l'Einstein con tre figli o che decida di avere un terzo figlio avrebbe un ulteriore supporto, perché il suo beneficio durerebbe più a lungo. Dov'è il problema? Il Paese ha di fronte una sfida che si può vincere solo puntando su produttività - e quindi capitale umano - e natalità. La nostra proposta va esattamente in questa direzione", conclude la nota. (Com)