Forza Italia: Tajani, convention di Milano riafferma la centralità politica del partito

- La convention di Milano, iniziata ieri e che si conclude oggi, "afferma la presenza di Forza Italia e il suo ruolo importante all'interno del governo, la centralità politica del partito", che "vuole essere un riferimento anche per i tanti elettori del Pd, ex democristiani, ex socialisti e moderati che sono un po' preoccupati della svolta a sinistra del Partito Democratico. Lì c'è uno spazio da occupare". Lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa appena prima dell'inizio del secondo giorno della kermesse di partito a Milano. "Siamo al centro, non solo del centrodestra ma la centralità politica e il forte legame e il riconoscimento da parte della famiglia popolare europea riconosce che abbiamo un ruolo da svolgere anche in futuro", ha spiegato. "La presenza di tanti dirigenti qua - ha poi aggiunto il vicepresidente e coordinatore del partito - vuol dire che c'è tanto entusiasmo nella classe dirigente. C'erano anche tanti giovani e abbiamo dato un segnale nella lotta contro la mafia. Sono partiti molti segnali da qua". (Rem)