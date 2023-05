Lavoro: Tajani, governo ha ridotto cuneo fiscale, protestare non è risposta logica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha fatto tutto ciò che si poteva per aiutare i lavoratori: abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7 per cento e stiamo lavorando per mantenerlo anche con una scelta stabile a partire dal prossimo anno". Lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa appena prima dell'inizio del secondo giorno della convention di Forza Italia a Milano, commentando la protesta dei sindacati contro il governo in corso ora a Bologna. "Uno in democrazia può fare ciò che vuole, ma non mi pare una risposta logica a quello che è stato fatto", ha dichiarato. (Rem)