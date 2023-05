Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo su Alpi e Prealpi con progressivo aumento delle nubi già dal mattino fino a cielo irregolarmente nuvoloso, in pianura cielo in prevalenza da sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni probabili nel pomeriggio sotto forma di locali rovesci o temporali su Orobie e Prealpi bresciane, mentre in serata i fenomeni saranno maggiormente probabili su Alto Lario, Valchiavenna e nuovamente Orobie. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 11-14 °C, massimi tra 24-27 °C. (Rem)