© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare diffusa, a tratti consistente con cielo localmente molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni possibili già dal mattino tra Prealpi e alta pianura, anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio probabili rovesci e temporali su molti settori, con parziale attenuazione dalla sera. Temperature minime in aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 14 °C, massimi intorno a 24 °C. (Rem)