Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente partecipa al convegno “L'impresa agricola e la sfida energetica”, organizzato da Confagricoltura Milano Lodi Monza e Brianza.Auditorium Tiziano Zalli, via Polenghi Lombardo 13, Lodi (ore 10)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi partecipa alla cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell'Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita.Auditorium Sestini dell'Istituto Tecnico Giulio Natta, via Europa 15, Bergamo (ore 10:30)Il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) partecipano all'inaugurazione di Casa Marcegaglia.Casa Marcegaglia, via Bresciani 11, Gazoldo degli Ippoliti/MN (ore 12)Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, partecipa agli eventi organizzati a Piateda e Ponte in Valtellina (Sondrio) per ricordare i 100 anni dalla nascita dell'ingegner Daniele Luigi Milvio.via Ragazzi del '99 - Piateda/SO (ore 17)Il presidente Attilio Fontana interviene all’assemblea Inaugurazione dell’edizione bustocca di “Miniartextil”Museo del Tessile Via Volta 6/8 Busto Arsizio (ore 18:30)VARIESeconda giornata della Convention di Forza Italia "La Forza dell'Italia". Intervengono, tra gli altri, Maria Alberti Casellati con i presidenti di Regione di FI, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin con il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti; il Ministro degli Affari Esteri Antono Tajani con Claudio Descalzi. È atteso un messaggio del presidente Silvio Berlusconi.East end studios, via Mecenate, 84 (ore 9:30)Presidio della Lega per protestare contro i mancati interventi del Comune di Milano nel quartiere Maggiolina. Sono presenti il consigliere comunale Samuele Piscina e il Commissario Provinciale ed europarlamentare Silvia Sardone.Piazza Carbonari 3 (ore 10:30)Progetto Itaca, in collaborazione con la Casa delle Donne, ritorna per la seconda volta alla Civil Week con l'appuntamento "Pensavo meglio la mia gioventù".Sede della Casa delle Donne/Casa delle Associazioni, via Marsala 10 (ore 15:30)La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein partecipa a un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco, Luca GhezziPiazza Gramsci, Cinisello Balsamo (ore 15:30)La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein partecipa a un appuntamento elettorale con il candidato sindaco Stefano Zanelli.Cologno Monzese, Piazza XI Febbraio (ore 17)La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein è a Brescia per sostenere la candidata sindaco Laura Castelletti.Cascina Parco Gallo, via Corfù 100 (ore 19) (Rem)