Siccità: Confagricoltura, chiesto aumento 500 milioni euro Fondo per pratiche innovative

- L'allarme per la siccità sale a livello globale. In Cina, le autorità sono state costrette ad intervenire per "stimolare" artificialmente la pioggia con la diffusione di ioduro d'argento nell'atmosfera. Con la carenza di piogge stanno facendo i conti anche gli agricoltori statunitensi. Già nell'estate del 2022 fu emanato un avviso di siccità a livello nazionale a fronte delle scarse precipitazioni e delle temperature più alte da sessant'anni. Negli ultimi mesi dell'anno passato, la portata d'acqua del Mississippi era ridotta al punto da rendere difficili, e quindi più costose, le esportazioni di mais verso i Paesi terzi. I prezzi al consumo delle carni bovine hanno intanto raggiunto il livello più alto da oltre dieci anni, a causa della riduzione dei capi allevati dovuta alla scarsità e all'alto prezzo raggiunto dai foraggi. Cresce l'apprensione dall'Africa Subsahariana all'Unione europea dove Italia, Spagna e Francia sono tra gli Stati membri più colpiti. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura. Le conseguenze della scarsità idrica sono senza dubbio amplificate dalla mancanza di investimenti e dalle insufficienti manutenzioni delle infrastrutture. In Italia, secondo il rapporto diffuso dall'Istat in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, le perdite nella fase di distribuzione sono ammontate a 3,4 miliardi di metri cubi che corrispondono al 42,2 per cento dell'acqua immessa in rete. La situazione non è migliore, ad esempio, in Francia. Annunciando nei giorni scorsi il Piano nazionale per l'acqua - che prevede una riduzione dei consumi del 10 per cento entro il 2030 - il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha messo in evidenza che, a livello nazionale, "si perde un litro d'acqua ogni cinque immessi negli acquedotti". E solo l'1 per cento dell'acqua usata viene trattata e riutilizzata. Sono stati varati ambiziosi programmi di investimenti in Italia, Francia e Spagna - continua Confagricoltura -, facendo anche ricorso ai fondi dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr). Al riguardo, destano preoccupazione i rilievi formulati dalla Corte dei Conti sulle iniziative programmate dall'Italia. In una delibera licenziata nei giorni scorsi sono state evidenziate "numerose e rilevanti criticità". È stata riscontrata - si legge nel testo della Corte - "notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi ". L'auspicio è che le questioni sollevate dalla magistratura contabile siano risolte in tempi brevi, anche nell'ambito della revisione in corso del Pnrr. (segue) (Rin)