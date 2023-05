Siccità: Confagricoltura, chiesto aumento 500 milioni euro Fondo per pratiche innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli ingenti danni provocati negli ultimi giorni dalle piogge torrenziali in Emilia-Romagna sono in parte dovuti alla siccità; perché i terreni inariditi hanno una minore capacità di assorbire l'acqua piovana, che arriva in quantità notevoli in breve tempo. Confagricoltura ha già chiesto un aumento di 500 milioni di euro del Fondo per le pratiche innovative. È indispensabile incentivare gli investimenti delle imprese per l'acquisto di tecnologie idonee ad ottimizzare l'impiego delle risorse irrigue e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico. Inoltre, è stata ottenuta una proroga al 15 giugno della scadenza per la presentazione delle domande relative agli aiuti della Pac, la massima flessibilità negli adempimenti in materia di condizionalità, ecoschemi, rotazioni obbligatorie e destinazione non produttiva dei terreni. Dai risultati della sfida alla siccità e, in generale, delle iniziative per contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici dipenderà, in larga misura e in tempi brevi, la garanzia degli approvvigionamenti. Esiste infatti un legame diretto tra disponibilità di acqua e produttività del settore agricolo. E, allo stesso tempo, la competitività del sistema agricolo all'interno e sui mercati internazionali. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 2 maggio a Cesena, in occasione dell'anteprima della Fiera internazionale dell'ortofrutta (Macfrut), ha sottolineato che l'agricoltura è impegnata in "una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare". Una situazione di emergenza va fronteggiata con misure straordinarie, per Confagricoltura non esistono altre strade. (Rin)