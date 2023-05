Massa: Castellone (M5s), solidarietà e gratitudine per Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto non è un episodio irrilevante ma la cartina tornasole di quanto male abbiano fatto al nostro Paese fake news e le narrazioni falsate imbastite durante la pandemia, non solo da comunità ispirate da teorie complottistiche ma anche da una certa parte della nostra politica.". Lo ha dichiarato in una nota la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone in riferimento all'aggressione subita dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Al presidente Conte rinnovo la mia solidarietà per l'aggressione subita e la mia gratitudine per il servizio reso all'Italia come presidente del Consiglio, il migliore di sempre", ha aggiunto Castellone. (Com)