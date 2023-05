Turchia: scontro tra rappresentanti russo e ucraino durante conferenza economica di Paesi del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del vertice dei Paesi della Cooperazione economica del Mar Nero, che si è tenuto ad Ankara, un rappresentante russo ha strappato la bandiera che un ucraino reggeva alle spalle della sua rappresentante, mentre veniva intervistata. Il delegato dell’Ucraina, Oleksandr Marikovski, lo ha quindi inseguito e lo ha colpito al volto, riprendendosi la bandiera. Gli uomini della sicurezza sono allora intervenuti per placare la situazione. Il video, diventato virale, è stato pubblicato dallo stesso Marikovski sulla propria pagina Facebook. L'incidente è avvenuto in un corridoio del palazzo del parlamento di Ankara, dove si teneva l'assemblea dell'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero, che ha visto riuniti i rappresentanti di 13 Paesi, Ucraina e Russia incluse.(Res)