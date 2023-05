Pakistan: oggi il trilaterale con i ministri Esteri di Cina e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Pakistan il quinto incontro del dialogo trilaterale con Cina e Afghanistan, in occasione del quale sono ad Islamabad i ministri degli Esteri dei due Paesi, rispettivamente Qin Gang e Mawlawi Amir Khan Muttaqi. Lo riferisce "Al Jazeera", osservando che l'incontro di oggi - il quinto dall'istituzione del dialogo trilaterale - è stato interpretato anche come un'apertura ai talebani da parte del Pakistan - che ha agito da mediatore con i nuovi governanti dell'Afghanistan - e della Cina, desiderosa di espandere la propria influenza nella regione. Oltre a partecipare sabato al trilaterale Gang e Muttaqi parteciperanno anche a colloqui bilaterali con l'omologo pakistano, Bilawal Bhutto-Zardari. "Il governo dell'Afghanistan vuole tenere colloqui globali sulle relazioni politico-commerciali bilaterali, sulla stabilità regionale e sul transito tra Afghanistan e Pakistan", ha dichiarato Ziad Ahmad Takkal, vice portavoce del ministero degli Esteri afghano. E' la prima volta che il ministro degli Esteri cinese va in visita in Pakistan, mentre Muttaqi è stato a Islamabad a novembre del 2021, pochi mesi dopo che i talebani afgani avevano preso il controllo di Kabul. La visita in Pakistan del ministro afghano arriva peraltro nella stessa settimana in cui le Nazioni Unite hanno ospitato una conferenza sull'Afghanistan a Doha, in Qatar, senza invitare i governanti talebani del Paese. (Res)