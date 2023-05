© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Gazprom ha fornito all'Europa attraverso il territorio ucraino 39,8 milioni di metri cubi di gas in un giorno. Lo ha riferito il portavoce di Gazprom, Sergej Kuprianov. "Gazprom sta fornendo gas russo per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina via il gasdotto Sudzha nella quantità confermata dalla parte ucraina di 39,8 milioni di metri cubi", ha affermato Kuprianov. (Rum)