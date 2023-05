© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil nel 2022 ha aumentato del 14,1 per cento le forniture di greggio esportate. Secondo un rapporto annuale di Lukoil, ciò è dovuto all'aumento delle forniture inviate alle raffinerie della società russa in Europa. Lo scorso anno, Lukoil ha esportato in totale 35,4 milioni di tonnellate di petrolio. (Rum)