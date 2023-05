Business news: Grecia, Abertis parteciperà a gara per gestione autostrada di Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis presenterà un'offerta in Grecia per la gestione dell’autostrada di Atene (Attica Motorway), per la quale il Fondo di sviluppo patrimoniale della repubblica ellenica (Hradf) ha indetto una nuova gara d'appalto per 25 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la consegna delle buste dovrebbe avvenire nella prima metà di luglio. Abertis sta procedendo da sola, anche se non si esclude l'aggiunta di un partner prima della conclusione della gara. Tra gli altri interessati ci sono gli attuali concessionari, le società greche Avax e Aktor, il consorzio Gek Terna con First Centier, la società portoghese Brisa insieme a Rubicone, le società francesi Vinci (con Mytilineos) ed Egis (con Vauban e Dif), Finnic e il fondo Macquarie in collaborazione con Kopelouzos. Nel frattempo, Abertis ha ammortizzato la scadenza di importanti concessioni in Spagna, come Acesa e Aumar, rilevando l'Elizabeth River Crossing in Virginia, negli Stati Uniti, e la Red de Carreteras de Occidente (Rco), in Messico. Dall'altra parte dell'Atlantico, Abertis intende concludere il processo avviato nell'agosto 2022 per la concessione di nuove autostrade a Porto Rico. (Spm)