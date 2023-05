Business news: Spagna, accordo tra Acciona a Ikea per installazione di 570 punti ricarica elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acciona Energía e Ikea hanno raggiunto un accordo per l'installazione di circa 570 punti di ricarica per auto elettriche in 16 centri dell'azienda svedese, tra cui la sede centrale di San Sebastián de los Reyes, a Madrid, e il centro logistico di Valls a Tarragona, in Catalogna. L'obiettivo di questo accordo è che 475 di questi punti di ricarica siano operativi entro la fine del 2023, mentre altri 92 saranno installati progressivamente fino al 2026. La maggior parte dei punti di ricarica saranno pubblici e a disposizione di tutti i clienti che visitano i negozi Ikea, mentre il 30 per cento di essi sarà riservato all'uso dei fornitori e della flotta aziendale. Acciona Energia si occuperà dell'intera installazione dei punti di ricarica e sarà anche responsabile del loro funzionamento, della manutenzione e dell'assistenza ai clienti. (Spm)