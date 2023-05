Business news: Bmw, ricavi aumentati del 18,3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento dei ricavi del 18,3 per cento su base annua a 36,9 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il margine di profitto dell'azienda è migliorato dall'8,9 per cento dei primi tre mesi del 2022 al 12,1 per cento. L'indicatore ha quindi superato l'obiettivo dell'8-10 per cento. Tuttavia, l'utile netto è crollato del 64 per cento a 3,7 miliardi di euro. Per l'intero 2023, Bmw si attiene alla previsioni. (Geb)