- La Francia ha superato questo mese, con un anno e mezzo di ritardo, la soglia delle 100 mila colonnine di ricarica per auto elettriche. La Francia attualmente dispone della seconda rete di colonnine per la ricarica di auto elettriche d'Europa, dietro ai Paesi Bassi e prima della Germania. Attualmente in tutto il Paese si contano 650 mila auto elettriche in circolazione. (Frp)