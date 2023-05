Business news: Spagna, Antitrust autorizza Grimaldi ad acquisto terminal traghetti di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale del mercato e della concorrenza (Cnmc) spagnola ha approvato l'acquisto del Terminal traghetti di Barcellona da parte del gruppo Grimaldi a condizione che si impegni a "preservare la concorrenza" nel porto del capoluogo catalano. La compagnia si è impegnata a rinunciare e a restituire all'Autorità portuale di Barcellona (ApB) parte della sua attuale concessione, a facilitare l'imbarco diretto a qualsiasi terzo che occupi l'area ceduta e a mantenere le condizioni commerciali precedenti all'operazione, ha dichiarato la Cnmc in un comunicato. In una prima fase, l'organismo di controllo aveva ritenuto gli impegni offerti da Grimaldi "insufficienti" per risolvere i problemi di concorrenza, per cui la transazione è stata analizzata in una seconda fase. (Spm)