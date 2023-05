Business news: Romania, riserve valutarie Banca centrale aumentate ad aprile a 53,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera della Banca nazionale di Romania sono ammontate ad aprile a 53,3 miliardi di euro, registrando un aumento dello 0,2 per cento rispetto al mese di marzo. Lo ha annunciato la stessa Banca romena con un comunicato. Ad aprile sono stati registrati afflussi per 1,8 miliardi di euro e deflussi per 1,6 miliardi di euro. Il livello della riserva aurea è invece rimasto a 103,6 tonnellate. Nelle condizioni dell'andamento internazionale dei prezzi, il suo valore era di 6 miliardi di euro. (Rob)