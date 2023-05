Business news: Volkswagen, utile operativo rettificato al +35 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento dell'utile operativo rettificato del 35 per cento su base annua, con l'indicatore che si è attestato a 7,1 miliardi di euro. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dato crolla del 31 per cento a 5,7 miliardi di euro se si includono gli effetti speciali. Nello stesso periodo, il fatturato è salito del 21 per cento a 76 miliardi di euro. Prima degli effetti della valutazione, il margine operativo è superiore al 9 percento e quindi al di sopra dell'obiettivo dell'8-9 per cento di ritorno sulle vendite che l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, vuole raggiungere entro il 2025. Per l'intero 2023, il gruppo si attiene agli obiettivi già annunciati. In particolare, l'azienda intende aumentare le vendite del 10-15 per cento, con un ritorno operativo tra il 7,5 e l'8,5 per cento. Ciò porterebbe il fatturato a un totale compresso tra i 307 e i 320 miliardi di euro. (Geb)