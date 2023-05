Sudan: Emirati e Oms consegnano 30 tonnellate di forniture mediche urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno consegnato oggi 30 tonnellate di forniture mediche urgenti al Sudan. Un aereo che trasportava forniture per il trattamento delle lesioni, interventi chirurgici di emergenza e farmaci essenziali è arrivato all'aeroporto di Port Sudan questa mattina presto, riferisce un comunciato stampa. La spedizione, del valore di 444 mila dollari, è la prima che l'Oms è stata in grado di consegnare tramite ponte aereo in Sudan dallo scoppio del conflitto venti giorni fa. Le forniture sanitarie sono sufficienti per raggiungere immediatamente 165.000 persone che hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari. Le strutture sanitarie in tutto il paese riferiscono di aver esaurito le forniture sanitarie di base e che i negozi medici nazionali non sono più accessibili a causa della situazione della sicurezza. (Com)