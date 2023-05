Usa: interferenze elettorali in Georgia, 8 falsi elettori pro-Trump hanno accettato immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto dei falsi grandi elettori repubblicani che si sono presentati in Georgia a sostegno di Donald Trump, durante le elezioni del 2020, hanno accettato l’immunità per collaborare alle indagini sul tentativo dell’ex presidente degli Stati Uniti di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato. Stando agli atti giudiziari, ottenuti dall’emittente “Cnn”, la procuratrice della contea di Fulton, Fani Willis, ha notificato a tutti i 16 falsi grandi elettori il loro coinvolgimento nelle indagini per interferenze elettorali, e il mese scorso ha offerto ad alcuni l’immunità in cambio della collaborazione. Alcune fonti hanno riferito all’emittente che gli altri potrebbero comunque incorrere in conseguenze legali con il proseguire delle indagini. (Was)