Business news: Regno Unito, aumento prezzi case ad aprile, dopo sette ribassi consecutivi

- I prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati ad aprile dopo sette cali consecutivi iniziati lo scorso settembre. Lo riferisce l'istituzione finanziaria mutualistica britannica, Nationwide, secondo cui i prezzi medi delle case sono aumentati dello 0,5 per cento il mese scorso. Ciò ha portato il tasso annuo di crescita dei prezzi delle abitazioni dal -3,1 per cento di marzo, al -2,7 per cento, indicando un ritorno della calma sui mercati, dopo il caos del budget minimo dello scorso autunno. Ripreso dal quotidiano "The Guardian", Robert Gardner, capo economista di Nationwide, riferisce che ci sono stati "segnali provvisori di ripresa" nel mercato, anche se questo lascia ancora i prezzi del 4 per cento al di sotto del picco di agosto 2022. (Rel)