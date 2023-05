Business news: Spagna, per Edpr utile di 65 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre di quest'anno, l'azienda energetica spagnola Edp Renewables (Edpr) ha registrato un utile di 65 milioni di euro e ha aumentato i ricavi del 24 per cento a 706 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla compagnia in un comunicato, il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 448 milioni di euro, in crescita del 14 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, con contributi significativi da parte di Europa (+21 per cento), Nord America (+14 per cento), Sud America (+63 per cento) e Asia-Pacifico (+63 per cento). Tra gennaio e marzo 2023, gli investimenti lordi di Edpr sono stati pari a 1 miliardo di euro, l'80 per cento dei quali in Europa e Nord America. Il debito di Edp Renewables è diminuito di 135 milioni di euro rispetto a dicembre 2022, ma è aumentato di 600 milioni di euro su base annua, riflettendo la crescita degli investimenti in progetti che contribuiranno ad accelerare la transizione energetica nelle quattro regioni in cui la società opera. (Spm)