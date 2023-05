Business news: Grecia, tasso di disoccupazione cala a marzo al 10,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Grecia si è attestato a marzo al 10,9 per cento, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al mese di febbraio, quando si trovava all’11,3 per cento. È quanto emerge da un’indagine dell’Ente statistico ellenico (Elstat), citata dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. La disoccupazione risulta essere diminuita anche rispetto al mese di marzo dello scorso anno, quando si era attestata al 12,7 per cento. Secondo Elstat, i disoccupati in Grecia registrati nel marzo di quest’anno ammontano a circa 508 mila, con un calo di circa 100 mila persone rispetto allo stesso mese del 2022 e di 14 mila rispetto a febbraio 2023. I cittadini sotto la soglia di 75 anni di età “fuori dalla forza lavoro”, ossia che non svolgono una professione e non ne cercano una, hanno raggiunto i 3,1 milioni, con un aumento di 74 mila unità rispetto a marzo 2022 e un calo di 47 mila rispetto a febbraio 2023. (Gra)