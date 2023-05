Business news: istituto statistica Spagna, 13,7 milioni di visitatori nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno, la Spagna è stata visitata da 13,7 milioni di turisti, ossia il 41,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto indicato dai dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Complessivamente, i visitatori hanno speso 17,2 miliardi di euro, corrispondenti al 44,7 per cento in più rispetto allo stesso trimestre del 2022. Il Regno Unito è stato il principale Paese di origine dei turisti (1,1 milioni), seguito dalla Germania e dalla Francia. Per il ministro dell'Industria, del commercio e del turismo, Hector Gomez, questi dati dimostrano che il 2023 sarà "un anno straordinario per il turismo, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, con spese più elevate e soggiorni più lunghi". La spesa media per turista a marzo si è attestata a 1,2 mila euro, con un aumento annuale pari allo 0,7 per cento. (Spm)