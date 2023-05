Business news: Rheinmetall, vendite aumentate del 7,6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento delle vendite del 7,6 per cento su base annua a 1,4 miliardi di euro. Tuttavia, il risultato operativo è diminuito di circa il 20 per cento a 73 milioni di euro. Come riferisce il sito web “Finanznachrichten.de”, tra le ragioni di tale declino vi è il contributo negativo agli utili della joint venture di Rheinmetall in Cina. Inoltre, “i pagamenti speciali per la forza lavoro”, volti a compensare l'inflazione, hanno avuto “un impatto negativo sui guadagni”. Il margine operativo è quindi sceso al 5,4 per cento dal 7,3 per cento dei primi tre mesi del 2022. Allo stesso tempo, il portafoglio ordini è salito dell'8 per cento a poco meno di 28,2 miliardi di euro. Per l'interno 2023, Rheinmetall ha confermato le previsioni, con un fatturato compreso tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro, ossia almeno un miliardo di euro in più rispetto ai 6,41 miliardi di euro dello scorso anno. Il gruppo punta, infine, a un margine di profitto operativo di circa il 12 per cento dopo l'11,8 per cento del 2022. (Geb)