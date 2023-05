Usa: Biden si sbaglia e annuncia conferenza stampa, ma è una intervista con l’emittente “Msnbc”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “importante conferenza stampa” a cui ha fatto riferimento questa mattina il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca, non ci sarà. In seguito, si è appreso che il presidente stava facendo riferimento ad una intervista che ha in programma con l’emittente “Msnbc”, la quale ha annunciato in precedenza che la conversazione di Biden con la giornalista Stephanie Ruhle sarà trasmessa alle 22 locali di questa sera. (Was)