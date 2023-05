Business news: filiale russa di Intel registra perdita netta di 7,1 milioni di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale russa di Intel ha registrato una perdita netta di 630 milioni di rubli (7,1 milioni di euro) nel 2022. E' quanto risulta dai rapporti dell'azienda presentati dal Servizio federale fiscale della Russia (Fns). Le entrate dell'azienda statunitense nel 2022 sono diminuite di quasi quattro volte in un anno, a 331 milioni di rubli (3,7 milioni di euro) rispetto a 1,28 miliardi di rubli del 2021 (14,5 milioni di euro). All'inizio di aprile 2022, Intel ha sospeso le sue attività in Russia, mentre il mese precedente la società aveva annunciato la sospensione delle spedizioni dei suoi prodotti in Russia e Bielorussia. (Rum)