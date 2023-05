© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 Bnp Paribas ha registrato un utile netto di 4,4 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo bancario francese. La cessione di Bank of West per un valore di 16,3 miliardi di dollari ha permesso al gruppo di registrare una plusvaluta di circa 3 miliardi di euro. (Frp)