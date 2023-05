Sudan: colloqui tra Usa e Arabia Saudita per colloqui di pace a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha telefonato al capo della diplomazia dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, per discutere degli sforzi congiunti per mediare un cessate il fuoco permanente tra le Forze di supporto rapido (Rsf) e l'esercito in Sudan. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”, i due hanno parlato dei tentativi in corso per portare le parti sudanesi a Gedda per colloqui tesi a “creare un ambiente per il dialogo” e “ridurre la tensione”. Blinken e il principe Faisal hanno anche discusso anche dei rapporti bilaterali tra Washington e Riad e di altri argomenti di reciproco interesse, aggiunge la “Spa”. Vale la pena ricordare che ul consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, dovrebbe visitare l'Arabia Saudita questo fine settimana per incontrare il primo ministro e principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Anche Blinken dovrebbe recarsi in Arabia Saudita il prossimo di giugno. (Res)