Medio Oriente: Israele auspica una “svolta” nelle relazioni con l’Arabia Saudita

- Israele auspica una svolta nel tentativo di normalizzare le relazioni con l’Arabia Saudita grazie all’imminente visita a Riad del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Lo ha detto il capo Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, in un’intervista a “Reshet 13 News”. “Un accordo di normalizzazione con l'Arabia Saudita è un obiettivo centrale nella politica estera di Israele. Ci auguriamo che ci sia presto una svolta”, ha dichiarato Hanegbi, che ha parlato con Sullivan mercoledì scorso, 3 maggio, in una videochiamata a cui ha preso parte anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sullivan si recherà domani in Arabia Saudita per incontrare il primo ministro e principe ereditario, Mohammed bin Salman. (segue) (Res)