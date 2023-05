Usa-Arabia Saudita: Blinken sente omologo, focus su Sudan e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, per discutere la situazione in Sudan. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità di Riad per aver facilitato il trasferimento dei cittadini Usa in fuga dal Paese africano alla città di Jeddah. Le parti hanno anche ribadito la collaborazione tra Washington e Riad sul piano diplomatico per mediare un accordo di pace in Sudan. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata al processo di pace in Yemen e alla cooperazione bilaterale nel contrasto al terrorismo internazionale. (Was)