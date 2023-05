Usa: assistente segretaria Stewart in Sudafrica ed Egitto fino al 12 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per il controllo degli armamenti, Mallory Stewart, partirà oggi per un tour che la porterà in Sudafrica e poi in Egitto, fino al 12 maggio. La prima tappa, riferisce una nota, è prevista a Città del Capo, dove incontrerà gli studenti dell’università di Stellenbosch e dell’accademia militare Saldanha Bay, per poi tenere un discorso all’Istituto sudafricano per gli affari internazionali. La diplomatica statunitense andrà poi a Pretoria, dove incontrerà funzionari del dipartimento sudafricano per le Relazioni internazionali e la Cooperazione. Le discussioni riguarderanno la cooperazione bilaterale nei campi delle tecnologie emergenti, della non proliferazione nucleare, della sicurezza e dell’aerospazio. Infine, l’assistente segretaria si recherà al Cairo, in Egitto, dove ha in programma una serie di riunioni al ministero degli Esteri e con i rappresentanti della Lega Araba. (Was)