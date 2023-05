Argentina: ad aprile produzione automobili cresciuta del 24,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione nazionale di veicoli in Argentina nel mese di aprile è stata del 24,1 per cento superiore rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Secondo l'Associazione delle fabbriche automobilistiche argentina (Adefa), "con quattro giorni lavorativi in ​​meno rispetto a marzo, le fabbriche automobilistiche hanno prodotto 54.339 unità ad aprile". Il dato indica una crescita del 24,1 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022 e dell'11 per cento in meno rispetto a marzo di quest'anno. Le imprese automobilistiche hanno esportato 30.736 veicoli, un 12 per cento in più rispetto a quanto registrato nell'aprile 2022, riferisce Adefa. Inoltre, durante il primo quadrimestre il settore ha prodotto 188.973 veicoli di passeggeri e utilitari, un 26,9 per cento in più rispetto alle 148.884 unità prodotte nello stesso periodo del 2022. (Abu)