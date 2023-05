Usa-Argentina: accordo per combattere i crimini transnazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza argentino, Aníbal Fernández, ha firmato ieri un accordo con il Federal Bureau of Investigation (Fbi), rappresentato dal suo vice direttore aggiunto, Jason Beachy. L'obiettivo è "creare un gruppo di lavoro congiunto con le forze federali argentine per combattere i crimini transnazionali", ha affermato il ministero della Sicurezza argentino. La squadra di lavoro si occuperà della formazione, fornitura di attrezzatura e scambio di informazioni, con l'obiettivo di combattere il traffico di droga, il terrorismo, la tratta di persone e la criminalità informatica, riferisce l'agenzia "Telam", che ha indicato che il ministero della sicurezza argentino ha assicurato che sarà il primo paese dell'America Latina in formare questa squadra speciale e che il Paraguay e il Brasile faranno lo stesso. Il ministro Fernández ha anche avuto un incontro con l'ambasciatore statunitense in Argentina, Marc Stanley, per proseguire l'agenda di lavoro che entrambi i Paesi stanno portando avanti in termini di rafforzamento della sicurezza.(Abu)