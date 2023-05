Business news: Spagna, ad aprile esportazioni record di gas verso la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile le esportazioni di gas dalla Spagna verso la Francia hanno registrato un flusso record di 6,52 Twh attraverso le due interconnessioni, Irun nei Paesi Baschi e Larrau in Navarra. In un comunicato l'azienda Engas ha evidenziato il ruolo "cruciale" svolto dal sistema spagnolo del gas nella sicurezza dell'approvvigionamento energetico europeo. Gli scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni approvata dal presidente Emmanuel Macron hanno causato una diminuzione della produzione locale di gas, che ha portato a una maggiore dipendenza dalle importazioni per soddisfare la domanda interna. In questo contesto, il sistema del gas spagnolo "ha dimostrato la sua capacità di contribuire a garantire la sicurezza delle forniture al Paese vicino, fornendo un flusso costante e stabile di gas naturale", ha sottolineato Enagas. La interruzioni in Francia hanno interessato i quattro terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (Gnl): due sulla costa atlantica (Dunkerque e Montoir-de-Bretagne) e altri due nel Mediterraneo (a Fos-sur-mer, regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra). Secondo i dati dell'operatore e trasportatore del sistema del gas spagnolo, alla fine di marzo il combustibile esportato in Francia ha superato, in termini di equivalenza, quello ricevuto dall'Algeria attraverso il gasdotto Medgaz, che collega questo Paese alla Spagna via Almeria. (Spm)