Business news: Infineon, al via ampliamento fabbrica di microchip di Dresda

- L’azienda per i semiconduttori tedesca Infineon avvia oggi i lavori di ampliamento della propria fabbrica di microchip a Dresda. Secondo la società, le opere dovrebbero essere completate nel 2026, con la produzione che dovrebbe iniziare nell’autunno di quell’anno. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, l’impianto sarà più vasto di quattro campi da calcio. Nell’espansione della produzione dei microchip, Infineon vuole investire cinque miliardi di euro, creando mille posti di lavoro. Secondo l’azienda, si tratta del più grande investimento singolo nella propria storia. L’obiettivo è rendere Dresda uno di principali siti di produzione di semiconduttori in Europa. A piena capacità, la fabbrica consentirà di raggiungere un vendite annuali aggiuntive pari all’ammontare dell’investimento. (Geb)