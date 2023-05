Business news: Spagna, Abertis distribuirà dividendo di 602 milioni di euro ad Acs e Mundys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis distribuirà l'11 maggio prossimo un dividendo di 0,66 euro per azione ai suoi azionisti, Acs e Mundys (ex Atlantia), per un totale di circa 602 milioni di euro. È quanto indicato dalla stessa società in una nota informativa inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). A partire dal 2021, la società ha ridotto l'importo dei dividendi, che nel 2020 ammontavano a 875 milioni di euro o a 0,96 euro per azione, a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus. Abertis continuerà su questa linea almeno fino al 2024, come stabilito dall'assemblea degli azionisti lo scorso anno. (Spm)