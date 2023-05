Roma: Pd Campidoglio, bene Gualtieri su tutela fasce sociali deboli, Regione collabori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Fascia verde "è necessario fare chiarezza. È un tema delicato che richiede competenza e responsabilità, per questo vogliamo aiutare i cittadini a capire che si tratta di una misura vincolante della normativa regionale, perché ridurre l’inquinamento è un obbligo di legge". Lo dichiarano i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "Una misura che cercheremo di rimodulare e migliorare per minimizzare l’impatto sulle fasce sociali più deboli, senza ridurre l’impatto sulla salute pubblica e sulla qualità dell’aria. Su questo c’è un dialogo aperto con la Regione Lazio che ha accettato di individuare insieme a Roma Capitale delle misure alternative. Chiediamo anche al Governo di fare la sua parte per garantire una copertura sociale con incentivi per l’acquisto di un veicolo nuovo o per il potenziamento di mezzi alternativi”, concludono. (Com)