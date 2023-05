© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro istituzionale con il presidente della regione Sicilia Renato Schifani, “facendo seguito anche ai precedenti incontri, abbiamo ribadito la necessità di soluzioni comuni affinché un solo euro delle risorse stanziate per la regione siciliana non vada perduto”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)